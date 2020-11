LAVIOLETTE, Roland



De Saint-Joseph-du-Lac, le 11 novembre 2020, à l'âge de 84 ans est décédé M. Roland Laviolette, époux de Mme Agathe Marineau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Yves), Mario, Manon (Marc), Stéphane (Josée) et Pascal (Chantal), ses petits-enfants, Valéry, Geneviève, Jessica, Sébastien, Bruno-Pierre, Mathieu, Mélissa, Laurianne, Joanie et Mickaël, ses six arrière-petits-enfants, ses frères, André (Mireille) et Yvon (Louise), ses soeurs, Rosemarie, Yolande (Raymond) et Lise (Gaston), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 20 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le samedi 21 novembre de 9h à 11h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 11h dans l'intimité de la famille seulement.