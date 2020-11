MONTPLAISIR, Gaétan

Entouré de ses proches au CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières, le 8 novembre 2020, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Gaétan Montplaisir, époux de Mme Lise Lemire, demeurant à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine.La famille accueillera parents et ami(e)s au :TROIS-RIVIÈRES (SECTEUR CAP-DE-LA-MADELEINE), G8T 6G7le vendredi 20 novembre 2020, jour de la cérémonie à partir de 13h. Un service religieux suivra à la chapelle du complexe funéraire à 15h. L'inhumation aura lieu au cimetière Ste-Marie-Madeleine.En considération de la situation actuelle, la distanciation sociale devra être respectée. Nous vous remercions de votre compréhension.Outre son épouse Lise Lemire, il laisse dans le deuil ses fils : Alain (Francine Bisaillon) et Robert (Nelia Grilo); ses petits-enfants : Jonathan, Jean-Sébastien (Julie Legal) et Martin (François Bail); son arrière-petite-fille à venir Raphaëlle; ses belles-soeurs : Marthe (feu Alcide Montplaisir) et Hélène (André Beauchesne) ainsi que son beau-frère Gilles (Odette Haché); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel hospitalier du CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières pour leurs bons soins et leur grande humanité.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés. Les formulaires de dons seront disponibles enligne au www.cancer.ca ou encore directement au complexe funéraire.