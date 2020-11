Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Dans la Dodge Coronet de Patrice

Après avoir vu son plus récent vidéoclip, je dois ajouter, dans ma liste de choses à faire avant de mourir, «covoiturer avec Patrice Michaud sur une route de campagne, dans une Dodge Coronet 1973, en fredonnant sa nouvelle chanson, À qui l’aura». Ici, l’ambiance est à la nostalgie. Tellement qu’on y voit Patrice s’interdire de détruire un vieux Walkman jaune. Ce qui nous permet de follement espérer que son prochain album aura une version cassette.

- Cédric Bélanger

Bouquiner à distance

Cette année, pas besoin de traverser la 20 pour aller éplucher les kiosques du Salon du livre de Montréal, qui tient virtuellement sa 43e édition jusqu’à demain, avec plus de 450 activités au programme articulées autour de cinq grandes thématiques. On peut accéder aux habituelles tables rondes et entrevues dans le confort de notre foyer. Des conférences virtuelles sont à l’horaire aujourd’hui avec Kim Thuy, Josélito Michaud, Marc Hervieux et Ève Salvail, entre autres, tandis que demain, les auteurs Michel Tremblay, Christine Michaud et Josée Blanchette prendront la parole.

▶ Où : salondulivremontreal.com

- Sandra Godin

Angela Hewitt et l’éblouissant Concerto pour piano en sol de Ravel

On n’a pas souvent l’occasion d’entendre des œuvres symphoniques québécoises. L’Orchestre symphonique de Montréal nous offre cette opportunité avec le poème symphonique Sur les rives du Saint-Maurice de Jacques Hétu.

Ce concert en webdiffusion, présenté jusqu’au 24 novembre, permet de voir de près le travail des musiciens. Il met en lumière la virtuosité de la pianiste Angela Hewitt dans tous les mouvements du Concerto pour piano en sol de Ravel et se termine avec la finale grandiose de L’Oiseau de feu de Stravinsky.

▶ Où : osm.ca

▶ Prix : 20 $

- Yves Leclerc