Autre problème d'éclosion dans une résidence de Lanaudière

La région de Lanaudière demeure toujours un point chaud de la COVID-19.

À Saint-Jean de Matha, à plus d’une heure de Montréal, la résidence privée Le Grand Manoir a été à son tour aux prises avec un problème d’éclosion.

En une semaine, une vingtaine de cas a été recensée au sein de la clientèle. Heureusement, des employés qui se sont confiés à TVA Nouvelles sous le couvert de l’anonymat assurent qu’il n’y a pas eu de décès.

La résidence accueille une clientèle de gens autonomes et semi-autonomes, mais il y a aussi des personnes en perte d’autonomie. On y trouve des unités de soins, des logements abordables ainsi que des chambres de soins spécialisés.

On ignore comment le virus est entré dans la résidence, mais Lanaudière a connu des ratés sur le plan de la transmission communautaire : des patients dont les proches sont venus en visite pourraient avoir contribué au problème au Grand Manoir.

Justement, samedi après-midi, le CISSS de Lanaudière a affirmé dans un courriel à TVA Nouvelles que l’éclosion est maîtrisée et que tous les efforts sont déployés pour assurer un milieu sécuritaire aux résidents.

Sans donner plus détails, on peut présumer que des zones rouges ont été créées, que des résidents ont été confinés ou isolés et que le personnel évite de côtoyer des consoeurs et confrères qui travaillent dans d’autres secteurs vert ou jaune.

Le CISSS de Lanaudière confirme qu’il offre du soutien aux propriétaires depuis le début de l’éclosion. Du personnel du centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière s’est amené en renfort.

Le CISSS a indiqué à TVA Nouvelles que les propriétaires sont très présents sur les lieux et qu’ils offrent une bonne collaboration.

Des employés assurent pour leur part que l’établissement possède l’équipement nécessaire pour se protéger.

Pendant ce temps, on dénombre 88 cas confirmés et 17 décès depuis plus de deux semaines selon la plus récente mise en ligne concernant la résidence St-Eusèbe de Joliette.

Plus d’un résident sur deux a été déclaré positif à la COVID-19 depuis l’éclosion.