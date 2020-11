ARCAND, Thérèse (née Guyon)



À Brossard, mais ayant vécu principalement à Malartic en Abitibi, le 6 novembre, à l'âge de, est décédée Mme Thérèse Arcand née Guyon, épouse de feu Roland Arcand.Elle laisse dans le deuil ses fils et leurs épouses Denis (Louise Gaudet), Robert (Jocelyne Moquin), Louis (Louise Drainville), Pierre (Julie Lacoursière), ses petits-enfants Isabelle (Stéphane Lemarié), Marie-Ève (Pierre-Yves Anctil), Jean-Philippe (Nadine Pequeneza), Francis, Jöel, Olivier (Chanterelle Veillette), Charles et Laurence (Gonzalo Arismendi), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Armande (Pierre Leroux), ses beaux-frères Lomer (feu Simone Ducharme) et Léonard (feu Émilia Larochelle), plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis(es). Elle était aussi la mère de feu Paul.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 novembre de 14h30 à 16h30 au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Pour celle-ci, dû aux circonstances actuelles, le nombre de personnes sera limité à 25.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Marcelle-Ferron ainsi que les dames de compagnie qui l'ont assistée depuis plusieurs années et plus spécialement Mme Ghazwa Elmir.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHSLD Marcelle-Ferron.https://www.chsldmarcelleferron.com/ fondation.htmlPour un message, la famille se fera un plaisir de vous lire à:https://yveslegare.com/avis-de-deces