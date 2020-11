Daigneault, Gilles

À Montréal, le 7 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Gilles Daigneault, époux de feu Madame Pierrette Métras Daigneault.



Il laisse dans le deuil ses filles Ginette (Serge) et Chantal (Mario), ses petits-fils adorés Martin (Anik), Mathieu (Catherine) et Nicolas (Letìcia), ses arrière-petits-enfants qu'il chérissait Maddox et Haylee ainsi que plusieurs parents et amis.



Notre papa avait une grande passion pour la politique fédérale, provinciale et municipale ainsi que pour son engagement avec la Fondation Yvon-Lamarre depuis plus de 30 ans.

Sa grande fierté et son amour pour sa famille, son sens de l'humour, sa détermination, sa générosité et sa sagesse nous manqueront profondément.



La famille tient à remercier les ambulanciers ainsi que tout le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.



Selon ses volontés, aucun service n'aura lieu.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don en la mémoire de Gilles Daigneault à la Fondation Yvon-Lamarre, 8000 rue Notre-Dame Ouest, Lachine, QC, H8R 1H2 - fondationyvonlamarre@gmail.com