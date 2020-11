COMTOIS, Gérald



À Ste-Agathe, le 5 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gérald "Ti-ours" Comtois, demeurant à Saint-Donat-de-Montcalm.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Marjolaine Bougie, ses enfants Alec (Josée) et Sébastien (Kathleen et sa fille Maya), ses petites-filles Maggie et June, ses frères et ses belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, M. Comtois ne sera pas exposé.Il fut confié aux soins de la500, RUE PRINCIPALESAINT-DE-DONAT-DE-MONTCALM, J0T 2C0