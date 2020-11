DESJARDINS, Gracia



À Montréal, le mardi 3 novembre 2020 est décédée, à l'âge de 93 ans, Gracia Desjardins, épouse de feu Francis Nadeau.Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jean-René (Murielle Simard), Étiennette, Diane (Michel Pichet), Lise (Lucien Roy) et Jacques (Luce Forget) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.L'inhumation des cendres aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 à 11h au cimetière St-Antoine, 655 Chemin de Chambly à Longueuil.