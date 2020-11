COULOMBE, Marcel



À l'Hôpital Charles Lemoyne, le 7 novembre 2020, est décédé Marcel Coulombe, à l'âge de 83 ans, fils de feu Maria Robinson et feu Victor Coulombe.Il laisse dans le deuil, sa soeur Véronique Coulombe Ménard, sa conjointe Alice Domingue et sa famille ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s.Dû aux circonstances actuelles, ses funérailles seront célébrées en toute intimité à une date ultérieure au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000