VAILLANCOURT, Guy



À Terrebonne, le mardi 10 novembre 2020 est décédé, à l'âge de 67 ans, Guy Vaillancourt, fils de feu Georges Vaillancourt et de feu Antoinette Labelle et frère de feu Denis Vaillancourt.Il laisse dans le deuil son frère Gaétan Vaillancourt, sa fille Claudie Vaillancourt, ses petits-enfants Thea et Zoee Herb, la mère de sa fille Lise Giasson (Jean-Guy Moreau), sa conjointe Jasmine Bisson, les enfants et petits-enfants de sa conjointe ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Maison Adhémar-Dion, la Société de recherche sur le cancer ou Dans la rue.