DEMERS, André



Jeudi, le 12 novembre 2020, à l'âge de 77 ans, au Centre Hospitalier Anna-Laberge, est décédé monsieur André Demers, de Ste-Martine, époux de madame Hélène Pouliot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nancy (Daniel Parent), son fils René (Myriam Renaud), ses petits-enfants Mélina (Gabriel Dupuis) et Émile, son frère Gilles (Micheline), ses soeurs Thérèse, Suzanne (Claude) et Pauline, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, nombreux neveux et nièces, autres parents, bons voisins et amis.La famille recevra les condoléances, sous le respect des directives de la Santé publique concernant la distanciation et le port du masque, le jeudi 19 novembre de 12 h à 14 h, suivi d'une courte cérémonie dans l'intimité de la famille à la:STE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com