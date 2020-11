GALATI, Anna (née Mazzei)



Paisiblement à Montréal, le 13 novembre à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Anna Mazzei, épouse de feu M. Franco Galati.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés Pietro (Ida), Agata (Pasquale) et Teresa (Michele), ses petits-enfants adorés Franco, Anna (Anthony), Franca, Giovanna, Matija, Giovanni-Damiano et Sophia, ainsi que ses arrière-petits-enfants chéris Donato et Valentina. Elle laisse également ses belles-soeurs Lina Lombardi Galati et Marietta Ungaro Galati et de nombreux autres parents et ami(e)s.Elle sera exposée au salon:le mercredi 18 novembre de 18h à 21h et le jeudi 19 novembre dès 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Consolata (angle Jean-Talon et Papineau), et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.