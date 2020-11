PICOTTE, Huguette



Le 9 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Huguette Picotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Monique (André), Normand (Lucie), Alain (Terri) et Jacques, ses petits-enfants, Marc, Mélanie, Nicholas, Sabrina, Catherine, Stéphanie, Véronique et Tyler, ses arrière-petits-enfants, Naomi, Dominic, William, Charles, Zac et Arthur.La famille recevra les condoléances le samedi 21 novembre de 13h à 14h30 au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALUne cérémonie aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe. Dans le contexte sanitaire actuel, un maximum de 25 personnes à la fois sera permis et le port du masque sera obligatoire.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement La Résidence du Bonheur pour leur soutien et les bons soins prodigués.