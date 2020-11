COVID-19: le NPD dénonce les accords sur le vaccin pris par le gouvernement fédéral

Les députés du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont remis en question vendredi l’approche du gouvernement Trudeau concernant les accords pour le vaccin contre la COVID-19, après avoir rendu public un contrat de vaccination établi entre le Brésil et AstraZeneca.

«Le gouvernement de Justin Trudeau s’est battu bec et ongles pour éviter de divulguer tout contrat de vaccin au Parlement, prétextant que cela menaçait des intérêts commerciaux. Pourtant, le gouvernement brésilien n’a eu aucun problème à divulguer la quasi-totalité du contrat de vaccin qu’il a signé avec AstraZeneca», a déclaré dans un communiqué Matthew Green, porte-parole du NPD pour les services publics et approvisionnement.

Le Brésil aurait ainsi négocié le droit de produire sur son territoire le vaccin qui sera mis en circulation par la compagnie pharmaceutique britannique, ce qui ne ferait pas partie des conditions prises entre le gouvernement fédéral et AstraZeneca, selon le porte-parole du NPD en matière de santé, Don Davies.

Le Japon, l’Inde, l’Australie et la Chine font partie des autres pays qui auraient obtenu des accords similaires à ceux du Brésil, a précisé M. Davies.

Par ailleurs, les députés néodémocrates se sont interrogés sur la date de disponibilité du vaccin au Canada:

«Selon Radio-Canada, le Canada pourrait recevoir le vaccin Pfizer et AstraZeneca des mois après les États-Unis et le Royaume-Uni. Les gens veulent savoir ce qui se passe avec le vaccin. Pourquoi le gouvernement ne partage-t-il pas ces renseignements importants avec les Canadiennes et Canadiens ?», a demandé M. Green dans le communiqué.

Les deux porte-paroles ont ajouté qu’ils continueraient de faire pression auprès du gouvernement fédéral afin d’obtenir plus de transparence dans ce dossier.