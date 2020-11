ROBERT, Fernand



Au Centre d'hébergement de Sainte-Catherine, le 7 novembre 2020 est décédé Fernand Robert à l'âge de 93 ans. Il va rejoindre son épouse Jeannine Pinsonneault, ses parents Cyprien Robert et Rose Blanche Longtin ainsi que tous ses frères et toutes ses soeurs.Il laisse dans le deuil ses trois filles Nicole (Gaston), Rita et Carole (Gaétan), ses petits-enfants Patrick, Mélanie, Roxanne (Jason) et Caroline (François), son arrière-petit-fils Arthur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :SAINT-CONSTANT QC, J5A 2G9Tél : 450-632-1515, www.poissantetfils.caLa famille y recevra les condoléances le samedi 12 décembre 2020 de 14h à 17h. Une cérémonie y aura lieu ce même jour à 17h à la chapelle du salon.En raison des circonstances particulières, la cérémonie se tiendra sur invitation.La famille tient à remercier le personnel soignant et les bénévoles du CHSLD Sainte-Catherine pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié.