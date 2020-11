NADEAU, Micheline



À Laval, le 9 novembre 2020, à l’âge 78 ans, est décédée Mme Micheline Nadeau, épouse de feu M. Gérald Nadeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Patrice Gendron) et Louis-Patrick (Marie-Josée Lamontagne), ses petits-enfants Charlotte, Simon et Chloé, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 novembre 2020 dès 13h suivi d'une cérémonie à 15h au complexe funéraire :Au lieu de fleurs des dons à la Croix Rouge seraient appréciés.