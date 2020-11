QUESNEL, Léona (née Fortin)



À l'hôpital de Verdun, le 8 novembre 2020, est décédée à l'âge de 92 ans, Léona Quesnel (née Fortin) de Ville St-Laurent. Elle était l'épouse de feu Marcel Quesnel, fille de feu Adèle Dansereau et de feu Léo Fortin, soeur de feu Raoul, feu Léo et feu Fabiola, elle laisse dans le deuil sa soeur Rita Berthiaume 96 ans, sa nièce Judith Quesnel qui a pris soin et veillée sur elle jusqu'à la toute fin ainsi que de nombreux autres neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 novembre 2020 au Complexe Urgel Bourgie du 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse à Ville St-Laurent entre 14h et 16h et entre 19h et 21h.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Laurent, 805 ave Ste-Croix à Ville St-Laurent le samedi 21 novembre 2020 à 10h.SVP prendre note que dû aux contraintes actuelles de la Santé publique, le nombre de visiteurs est restreint à 25.