Eric Girard, le ministre au cœur de la tempête

Santé, éducation, infrastructures : la crise de la COVID-19 a révélé des lacunes persistantes de la société québécoise, et le gouvernement Legault entend donner « les coups de barre qui s’imposent » pour redresser la barque, dit Eric Girard qui reconnaît que le retour à l’équilibre budgétaire sera difficile.

• À lire aussi: Le Québec poussé vers un déficit historique

• À lire aussi: L’heure de vérité sur les dégâts budgétaires de la pandémie

• À lire aussi: Les prochaines années folles

« La pandémie, elle a montré nos vulnérabilités », lance le ministre des Finances en entrevue avec notre Bureau parlementaire vendredi, au lendemain de la présentation d’un mini-budget faisant état d’un déficit de 15 milliards pour l’année en cours.

Il cite en vrac plusieurs problèmes qui ont sauté au visage du gouvernement :

Faire l’école à distance alors que des régions du Québec n’ont pas internet haute vitesse, ce n’est pas évident

Il n’y avait pas assez de personnel, préposés, infirmières, orthopédagogues, psychologues dans les réseaux de la santé et de l’éducation

Plusieurs bâtiments publics sont désuets, « il faut ventiler toutes les écoles », a indiqué le ministre. Il s’agit d’une « hypothèse », a précisé son cabinet.

Les entreprises québécoises avaient un retard dans la transformation numérique.

Il est important d’utiliser l’argent de la relance économique pour régler d’un même coup ces problèmes, puisque les ressources du Québec sont limitées en raison de son endettement.

Et pas de hausse d’impôt en vue. « Les Québécois font leur part. Il faut être réaliste, il n’est pas question d’augmenter la pression fiscale », laisse-t-il tomber.

L’aide d’Ottawa

Mais sans revenus nouveaux, Québec n’y arrivera pas seul et exige l’aide d’Ottawa.

« Les Québécois ont fait 25 ans d’effort pour atteindre l’équilibre budgétaire, pour arrêter de se faire dire qu’ils étaient endettés, qu’ils étaient la province la plus pauvre. On n’est pas prêt à balancer les acquis de 25 ans d’effort parce qu’il y a une pandémie »

« Des employés bien rémunérés, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, ce sont des coûts récurrents », dit-il.

C’est pourquoi il revendique, à l’instar des ministres des Finances des autres provinces, que le gouvernement fédéral hausse sa contribution aux dépenses en santé.

Il demande 6 milliards de plus par année. « S’ils veulent faire une différence pour les Canadiens, c’est là qu’ils doivent aider », dit-il.

Il croit que le « contexte est bon » pour obtenir des sommes importantes, notamment parce qu’une élection fédérale viendra tôt où tard, et que les partis politiques devront se positionner.

L’équilibre budgétaire

De son côté, M. Girard maintient son désir de revenir à l’équilibre budgétaire en cinq ans.

Il n’a pas l’intention de toucher au fond des générations, qui compense l’endettement lié aux investissements dans les infrastructures.

Le chemin du retour à l’équilibre sera « tracé » dans son budget, mais il ne faut pas se faire d’illusion, « on va voir que c’est difficile ».

La société civile va commenter, et, oui, on va s’adapter. Mais on sait où on s’en va ».

Il renonce toutefois aux compressions budgétaires. « Les deux premières années du précédent gouvernement, on a eu 1 % de croissance. C’est ça les chaînes devant les écoles. L’austérité, c’est 1 % de croissance », a-t-il dit.

Le ministre raconte son parcours

Son enfance

« J’ai grandi à Sainte-Foy dans la classe moyenne. J’ai étudié au cégep Sainte-Foy en science pure, puis j’ai eu une décision importante à prendre. J’ai décidé d’étudier à McGill. C’est un peu ça qui m’a ouvert au milieu de la finance économique et qui m’a permis d’apprendre l’anglais. Le seul anglais que j’avais à Sainte-Foy c’était les Red Sox à WPTZ Burlington. »

Son passage en finance

« J’ai étudié en économie et finance à McGill avec distinction, puis j’ai fait une maîtrise en économie à l’Université du Québec à Montréal. J’ai travaillé un an pour la banque centrale à Ottawa, puis j’ai été embauché par la Banque Nationale, où j’ai fait carrière pendant 24 ans. »

Le cerveau financier de la Banque Nationale

« Les sept dernières années à la Banque Nationale, j’étais le trésorier. Le trésorier travaille dans le cerveau financier de la banque. On ne fait pas affaire avec les clients, on gère le capital, les liquidités, les relations avec les investisseurs et les agences de crédit. Je dirais que mon éducation, ma formation et mon expérience font que j’ai les compétences pour faire face à la situation. J’ai fait face à plusieurs récessions et crises dans mes responsabilités passées. »

La tête froide pendant la crise

« Lorsque tout va vite, et que tout le monde est énervé, paniqué, c’est à ce moment qu’il faut être le plus calme. C’est là qu’il faut prendre un peu plus de temps pour réfléchir et faire les bons gestes. Les gestes qu’on fait dans l’urgence doivent être cohérents avec ce qu’on veut faire à long terme, car on n’a pas tant de munitions que ça. »