HÉLIE, Jean-Louis



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Louis Hélie, survenu à Laval, le vendredi 30 octobre 2020, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Monique Prince, ses enfants Danièle (Denis) et Michèle, ses petits-enfants, Sébastien, Sarah et Étienne, sa soeur Claire (Michel), sa belle-mère Thérèse, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira en toute intimité à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à laFondation Cité de la Santé. Les dons peuvent se faire en téléphonant directement à la fondation au numéro suivant: 450 975-5347 ou sans frais : 1 866 993-5252 ou par internet :/fondationcitedelasante/IMO/