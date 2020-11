SABOURIN, Jean-Denis



Le 12 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Denis Sabourin, époux de feu Mme Rollande Dicaire Sabourin.Il laisse dans le deuil sa soeur Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie et par respect pour ses volontés, un rassemblement privé aura lieu le samedi 21 novembre 2020, et ce dû au contexte pandémique. Toutefois, sachez qu'une fois les restrictions sanitaires levées, une messe commémorative, dont tous les détails vous seront communiqués ultérieurement, aura lieu.Un remerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement de Rigaud pour leurs bons soins.