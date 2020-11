BÉLANGER, Guy



À Laval, le 12 novembre, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Bélanger, époux de Micheline "Mimi" Boulé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Anne), Sylvie et Martin, ses petits-enfants Frédérique (Philippe), Nicolas (Laetitia), Catherine et Laurence (Félix), ses arrière-petits-enfants Charles et Elliott, son frère Jules (Ruth) ses belles-soeurs Suzanne (Roger) et Thérèse, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele samedi 21 novembre dès 13h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h.La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du CHSLD L'Orchidée Blanche pour leurs attentions et les bons soins prodigués.Les visites se dérouleront selon les normes de distanciation en vigueur; le port du masque est obligatoire.