GUIZZETTI, Luigi



À Rosemère, le 4 novembre 2020 est décédé Monsieur Luigi Guizzetti.Il laisse dans le deuil son épouse Carmen, ses enfants Stephen, René (Isabelle), Solange (Bruno) et Martine, ses petits-enfants Matthew et Brianna, ses soeurs Josée et Yolande ainsi que neveux et nièce, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 novembre à compter de 9h en l'église Ste-Béatrice, 475 avenue des Perron, Auteuil, Laval. Les funérailles suivront à 11h sur invitation seulement.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du coeur et de l'AVC seraient appréciés.514-381-6664