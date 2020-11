Gaspésie: une mairesse se bat pour faire arrêter des procédures contre elle

La mairesse de Chandler, en Gaspésie, se lance dans une guerre juridique contre la Commission municipale du Québec (CMQ) pour faire arrêter des procédures contre elle.

21 manquements au Code d’éthique et de déontologie de la municipalité sont reprochés à Louisette Langlois. On lui reproche notamment de s’être placée en conflit d’intérêts et de s’être adonnée à du harcèlement psychologique. Du nombre, 20 ont été retenus par la CMQ. Mme Langlois s’adresse maintenant à la Cour supérieure pour faire arrêter les procédures.

L’avocat de la mairesse, Charles Caza, a déposé une requête cette semaine au palais de justice de Montréal, afin que soit annulée la décision du 9 octobre de la CMQ qui rejetait une demande en arrêt des procédures et en contestation contre l’élue. Le procureur souhaite également que la cour déclare que le Tribunal administratif du Québec a commis une erreur grave en rendant une décision qui ne prévoit qu’une seule et unique décision. Selon lui, cette situation prive sa cliente du droit à une défense pleine et entière et est contraire aux principes de droit.

Ce qu’on lui reproche

Après une semaine d’audience en juillet, la CMQ a donc retenu la presque totalité des manquements. Le Tribunal administratif estimait, entre autres, que la mairesse s’était placée en conflit d’intérêts relativement au traitement de deux plaintes de harcèlement psychologique déposées contre elle. La commission avait également décidé de retenir la plainte contre la mairesse concernant la transmission d’informations à un citoyen et celle voulant qu’elle ait remis des comptes d’honoraires d’avocats contenant des renseignements protégés par le secret professionnel.

Lors des audiences sur sanction à la fin octobre, les avocats de la commission ont réclamé une sanction de 180 jours alors que Me Caza, l’avocat de la mairesse, a plutôt suggéré une réprimande.

Farouche opposant de la mairesse, le conseiller Bruno-Pierre Godbout se scandalise de ce nouveau chapitre dans cette affaire.

«C’est une multitude de requêtes et de recours qui engendrent une multitude de frais. C’est scandaleux et honteux pour les citoyens du grand Chandler», a déclaré l’élu, alors que la facture pour les contribuables atteint jusqu’à maintenant 138 000$.

Deux sanctions à son actif

Mme Langlois n’en est pas à ses premiers démêlés avec la Commission municipale. Cette dernière l’a déjà suspendue à deux reprises. Une première fois en mai 2016 pour 30 jours pour avoir demandé au trésorier de la Ville d’ajouter 135 000$ au budget 2014 sans avoir respecté les procédures administratives de la municipalité. Puis, en septembre de la même année, la mairesse avait été suspendue pendant 45 jours pour avoir participé aux discussions et avoir omis de divulguer ses intérêts personnels dans le dossier ayant mené à la destitution du directeur de l’urbanisme de la Ville de l’époque.

La Cour supérieure entendra la requête de la mairesse le 26 novembre à Montréal.