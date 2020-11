«Je ne sais pas pourquoi j’ai fini par jouer au hockey» -Chris Chelios

Bien plus qu’un ancien joueur de hockey, Chris Chelios est un homme des plus fascinants.

• À lire aussi: LNH: 12 vedettes qui pourraient changer d’adresse

• À lire aussi: LNH: de trois à cinq équipes en danger?

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal, qui a joué jusqu’à 47 ans dans la Ligue nationale de hockey, a dévoilé quelques facettes de sa personnalité lors d’une entrevue avec Habs TV publiée vendredi.

Né à Chicago, Chelios réside présentement à Malibu, en Californie, où il pratique beaucoup de sports de plein air, dont le surf et le vélo de montagne.

Les intérêts de Chelios ont toujours été multiples et ne se sont jamais limités au hockey.

«Je ne sais pas pourquoi j’ai fini par jouer au hockey, a-t-il même avoué. Évidemment, c’était mon sport, mais ce n’était pas mon intention de devenir un joueur de hockey. J’aimais tout faire.»

«Je n’ai pas grandi en me disant: "j’ai tellement hâte de jouer dans la Ligue nationale" ou "je vais me rendre dans la LNH un jour". Ce n’était pas réaliste, j’étais petit et aucun Américain ne jouait à cette époque.»

«Je crois que de ne pas avoir ce fardeau ou cette pression sur mes épaules comme c’est le cas pour certains jeunes, ça m’a aidé. Quand la LNH est devenue une possibilité concrète pour moi, je me suis concentré beaucoup plus sur le hockey, mais encore là, une fois sorti de l’aréna, ce n’est jamais ce que j’avais envie de faire.»

«Et je ne me suis jamais empêché de faire de la moto ou du vélo de montagne. Heureusement, je ne me suis jamais blessé en en faisant.»

Vie de rockstar

Défenseur vedette ayant gagné trois coupes Stanley, Chelios a vécu un mode de vie de rockstar. Il se rappelle un été où les vedettes, dont Sylvester Stallone et Tom Hanks, se sont succédé pour aller voir la coupe Stanley à sa demeure à Malibu.

«Ce n’est pas comme si je les avais invités, mais à cause des réseaux sociaux, le mot s’est passé à Malibu, a raconté Chelios. Les gens venaient tous voir la coupe même s’ils ne connaissaient pas le hockey.»

Le principal intéressé a d’ailleurs brièvement répondu aux rumeurs concernant sa réputation de fêtard à Montréal.

«Les rumeurs sont des rumeurs. Je peux dire qu’elles ne sont pas toutes vraies. C’est surtout que, dans cette ville, quand tu sortais, les personnes te reconnaissaient. Des histoires se racontaient», a mentionné Chelios.

Mighty Ducks 2: encore des chèques

Le membre du Temple de la renommée a par ailleurs révélé qu’il recevait encore des chèques pour une très courte apparition dans le film Mighty Ducks 2.

«Je crois qu’il y avait Luc Robitaille, Cam Neely et Kareem Abdul-Jabbar. J’avais une réplique de trois secondes, mais je reçois encore des chèques, ce qui est fou. Je reçois 1,50$ par mois.»

On ne risque pas de le revoir au grand écran de sitôt, car il ne se considère pas comme un grand acteur.

«Je suis un peu coincé devant la caméra, donc je n’étais pas destiné à faire ça», a confié Chelios, qui estime que son ancien coéquipier Chris Nilan pourrait davantage se démarquer au cinéma.