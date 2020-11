La culture sous les projecteurs en temps de pandémie

La fin des rassemblements, la fermeture des salles de spectacles et de cinéma, des musées, des bibliothèques, la pandémie malmène la culture, bien qu’elle soit essentielle à notre équilibre mental. Les créateurs font pourtant bien leur boulot : ils sont... créatifs en offrant leur contenu sur différentes plateformes. Mais la rencontre avec le public n’est pas aussi spontanée. Malgré tout, quelques émissions culturelles s’assurent de faire un peu de lumière sur des artistes ou des œuvres qui ne doivent pas passer inaperçus.

Le milieu culturel s’est adapté très rapidement, observe Annie-Soleil Proteau, qui assure la chronique culturelle à Salut Bonjour week-end. Le premier mois de la pandémie m’a obligée à gratter un peu plus au niveau international, mais rapidement l’offre télé est revenue, les théâtres comme Duceppe, le Quat’sous, la Bordée se sont tournés vers le virtuel, Yoop et d’autres plateformes sont nées, les lancements ont repris, ce qui prouve à quel point les artistes sont créatifs et s’adaptent. Moi qui aime faire rayonner notre monde le plus possible, je n’ai pas de difficulté à trouver des contenus que le public va aimer. »

Une certaine solidarité souffle dans le milieu. Même les émissions qui s’affairent à nous offrir un contenu en marge des tournées médiatiques traditionnelles assurent une place à la nouveauté et la découverte. « Le mot clé à L’effet Wow est intemporalité, note le recherchiste Jérôme Rocipon, qui est aussi musicien (ex-Numéro# maintenant en solo) et qui travaille pour la FIFA. C’est dans l’ADN du show. Nous avons la possibilité d’être plus large dans notre façon de traiter la culture. Notre mandat, c’est d’être une parenthèse à la pandémie.

Intemporalité

En ce sens, nous avons réfléchi à des blocs intemporels comme Culture 101, où l’on explique un phénomène culturel (le doublage avec Catherine Brunet, par exemple), Arrêt sur image, qui permet à des réalisateurs d’expliquer les coulisses du cinéma, Lucha Libre, qui propose un affrontement (en costume !) sur un sujet culturel ou Pose-la ta question, qui permet aux gens de s’adresser à un artiste qu’ils aiment. Puis, nous avons misé sur des portraits d’artistes à l’extérieur de leur actualité. L’agenda culturel est le segment qu’on a dû monter le plus tard pour insérer des dates ou s’assurer que l’événement avait toujours lieu. Nous avons misé sur des sorties de livres, de films, de balado. Ce qui a été le plus déstabilisant ne se trouve pas dans la difficulté de trouver des sujets, mais plutôt dans les procédures de tournage dues à la pandémie ! »

Annie-Soleil Proteau

Émilie Perreault navigue elle aussi dans cette façon différente d’aborder la culture avec sa série infiniment humaine Faire œuvre utile puis chaque semaine à Cette année-là. Si l’on mise d’abord sur les événements culturels d’une année, l’équipe s’est toujours fait un devoir de suggérer des nouveautés. « C’était important pour nous de redonner au milieu culturel. C’est une émission qui offre beaucoup de contenu. Les recherchistes font un travail exceptionnel. Et bien que l’accent soit mis sur une année, on fait un lien avec quelque chose de 2020. Parler de Francine Raymond me permet de faire un parallèle avec Ariane Roy, par exemple. »

Plus de performances

« C’est certain qu’on s’est développé des petits trucs, avoue-t-elle. En enregistrement on fait attention d’utiliser le conditionnel en parlant d’un événement (au cas où le gouvernement change les règles, ce qui en force l’annulation), mais on remarque que le téléspectateur comprend que la situation puisse entraîner des changements. Cette saison, il y a plus de performances pour donner l’opportunité à des artistes de se faire entendre. Il y a toujours un 2e invité qui nous permet de rester ancrés dans l’actualité.

Jérôme Rocipon

On veut continuer à parler des arts vivants. Cette année-là, comme En direct de l’univers, est une célébration de la culture et des gens y sont attachés. » L’émission a d’ailleurs vu ses cotes d’écoute augmenter de 35 % depuis la première saison, preuve qu’on a besoin de se nourrir culturellement.

Des émissions comme Tout le monde en parle et Y’a du monde à messe ont aussi ajouté un volet musical en fin d’émission. L’initiative avait été accueillie avec enthousiasme par les téléspectateurs de Tout le monde en parle, qui, dès la première diffusion en direct au début de la pandémie, offrait ainsi un moment de douceur. « Ça permet à des œuvres de vivre plus longtemps et de continuer à vivre en dehors de la promo, observe Émilie Perreault. »

Focus sur la relève

En l’absence d’événements très médiatisés, la pandémie a permis à des visages moins connus de se faire découvrir via les réseaux sociaux et d’atterrir sur nos ondes. « En humour au printemps certains talents ont explosé, constate Annie-Soleil Proteau. Je pense à Matt Duff (Mathieu Dufour) ou Arnaud Soly. C’est super cool. On a vu aussi des artistes établis donner une tribune à des gens de la relève. »

Émilie Perreault

Jérôme Rocipon confirme aussi que des artistes sont sortis grâce à la pandémie. L’effet Wow leur a fait une belle place. Même chose à Cette année-là. « On se challenge toujours, note Émilie. On a reçu KNLO, Plants and Animals, Anachnid. C’est une belle tribune pour faire découvrir de nouveaux visages et quand quelqu’un me dit avoir fait une découverte grâce à moi, c’est un beau compliment. »

« Notre milieu est en mutation. La pandémie a entraîné des petites révolutions qui seraient peut-être arrivées éventuellement, conclut Annie-Soleil. Ça ouvre la porte à une nouvelle façon de consommer. Le télétravail va aussi teinter la culture. Voir un spectacle dans son salon sur sa télé en pyjama, certains vont y prendre goût. Mais ça ne remplace pas l’expérience à part entière. Oui c’est difficile. Non ce n’est pas idéal. Mais on s’est adapté. »

Où voir la culture

L’effet Wow

Photo courtoisie, Eve Blavoie

Pour des entrevues de fond avec des artistes, pour des débats colorés sur un phénomène populaire, pour découvrir les coulisses du milieu et pour l’originalité et l’unicité de l’émission en général animée par Sébastien Diaz.

▶ Vendredi 22 h sur ARTV

▶ Dimanche 17 h sur ICI TÉLÉ

Cette année-là

Photo courtoisie, Télé-Québec

Pour se cultiver à travers une foule d’informations intéressantes sur une année sans tomber dans la fausse nostalgie, pour le ton déjanté de son animateur, Marc Labrèche, et les découvertes culturelles des collaborateurs Émilie Perreault, Simon Boulerice et Fred Savard.

▶ Samedi 20 h à Télé-Québec

Ça finit bien la semaine

Photo courtoisie, Vanessa Brossard

Pour les entrevues conviviales avec les artistes et les angles plus personnels et amusants menés par Julie Bélanger et José Gaudet.

▶ Vendredi 19 h à TVA

Salut Bonjour et Salut Bonjour week-end

Photo courtoisie, TVA

Pour les suggestions des chroniqueuses culturelles Sabrina Cournoyer (en semaine) et Annie-Soleil Proteau (les fins de semaine), qui nous permettent d’être bien informés sur l’actualité et les nouveautés.

▶ Tous les jours dès 6 h à TVA

En direct de l’univers

Photo d’archives, Eric Myre

Pour les numéros de variétés exceptionnels mettant en valeur la chanson, la musique, la poésie et parfois la danse. Parce que ces rendez-vous initiés par France Beaudoin prouvent l’importance de la culture dans tous les moments de nos vies.

▶ Samedi 19 h sur ICI TÉLÉ

Belle et Bum

Photo courtoisie, Claude Dufesne

Parce que c’est, tout simplement, toujours après près de 18 saisons, une grande célébration de la musique. Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne contribuent à mettre la musique de tous les horizons à l’avant-scène.

▶ Samedi 21 h à Télé-Québec

▶ Samedi 19 h sur ARTV

Pour emporter

Photo courtoisie, ARTV

Pour la profondeur et l’authenticité des confidences amenées d’une façon non conventionnelle par France Beaudoin. Pour les découvertes culturelles qui nous font entrer dans la tête de personnalités qu’on aime.

▶ Vendredi 20 h à ARTV

Sur scène

Pour offrir une autre fenêtre de visibilité aux artistes musicaux captés pour la plateforme Yoop à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place-des-Arts.