Bock-Côté a résumé en un seul mot bien imagé : braillards. Et lorsque les braillards s’approchent de l’humour qu’ils décortiquent, jugent et qualifient, ils s’en éloignent.

Ce sont des braillards qui ont cru que le public n’était pas assez intelligent pour comprendre que les sketches de La Petite Vie remontent à 25 ans. Brailler et rire sont des contraires.

Les braillards sont des empêcheurs, des fauteurs, de tristes gens qui cultivent l’envie de s’offusquer pour ensuite censurer. Plus le temps avance plus ces affligeants et cafardeux allongent la liste des sujets « inacceptables ».

Dans l’humour, il y a de la création, de la critique, de la recherche. Tous les psys vous le diront, l’humour fait un grand bien. Laissez-le vous changer les idées, vous divertir.

Les gros et les rachitiques, les hétéros et leur contraire, les chauves et cheveux longs, la police et les bandits, les TDAH et les endormis, les straights et les drogués ainsi que les Noirs, Blancs, Rouges et Jaunes. Il faut proscrire ? Ben voyons donc ! On est plus intelligents que ça.

Si on continue comme ça, dans 10 ans, on ne fera plus de l’humour que sur les coquerelles et les barreaux de chaise.

Voilà à peine 46 ans que j’écris pour faire rire ou sourire. Que ce soit pour la télé, la radio, le journal ou sur la scène, il y a un dénominateur commun à tous les niveaux. Il faut que les récepteurs, que le public ait envie de s’amuser, de rire. Pas de brailler. Il n’y a jamais de show d’humour dans les salons funéraires.

Si vous êtes des gais lurons, de bons vivants, des Roger bon temps, du monde pas compliqué, on est dans la même meute.

Quand Yvon Deschamps a écrit Les unions qu’ossa donne, le lendemain, personne n’est allé se plaindre qu’Yvon était antisyndicaliste. Dans ce temps-là, on entendait à rire. Évitez les braillards, ils vous tireront vers le bas.

SUR LE TAS

Si tu traverses l’enfer présentement, il faut continuer. Ce n’est vraiment pas le meilleur endroit pour s’arrêter.

« Qu’est-ce que vous avez à me regarder de même ??? » (Un chevreuil de Longueuil)

Larraque contre Tyson. Quand je pense que Régis va manquer ça.

Moi aussi, je demande un recomptage aux États-Unis. D’après moi, Trump a perdu par plus que ça.

Biden promet de faire un mur et de laisser Trump de l’autre côté.

« Où commence la file pour le vaccin antivirus ? » (Claude Dubois)

Pour être ramoneur, ça prend de la suie dans les idées.

Au Québec, il y a trop d’affiches avec un point d’excavation.

Citrouilles usagées à vendre.

À DEMAIN

Le septième de notre vie se passe un samedi, profitez-en.