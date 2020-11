Photos souvenirs: Brigitte Paquette

La fille du parrain

Photo d'archives

Au mois de juin 1995, la comédienne de 35 ans venait de décrocher le rôle de Gabrielle Provost, la fille du parrain de la mafia montréalaise, Giuseppe Scarfo (Dino Tavarone) dans la télésérie Omertà, de l’auteur Luc Dionne, qu’elle retrouve aujourd’hui avec District 31. Ce rôle allait marquer sa carrière. Elle remporta, en 1998, le Gémeaux du meilleur rôle de soutien.

Débuts avec Gildor

Photo d'archives

L’un des premiers rôles de Brigitte Paquette au cinéma, dans le film Requiem pour un beau sans-cœur de Robert Morin, sorti en 1992 et sélectionné au Festival de Cannes en 1993. Elle jouait aux côtés de Gildor Roy, qui incarnait le « beau sans-cœur », personnage inspiré du criminel québécois Richard Blass. Elle le retrouve près de trente ans plus tard dans la peau d’un flic, sur le plateau de District 31.

Mannequin pour Diva

Photo d'archives

En 2000, il y a déjà 20 ans, la comédienne jouait pour une rare fois les mannequins, dans les pages du Journal de Montréal, portant les vêtements de la designer québécoise Kathleen Kovats, qui habillait des comédiennes de la série Diva, dont Brigitte. Elle incarnait aussi à l’époque la mère de Marc (Maxime Denommée) dans Quadra.

Formation théâtre

Photo d'archives

Brigitte Paquette, désormais très appréciée du grand public, montait sur les planches, en 2010, aux côtés de Béatrice Picard et de Sophie Faucher dans la comédie La Journée des dames. La comédienne native de Lachute, qui avait obtenu son diplôme de l’École nationale de théâtre en 1985 et rêvait de devenir comédienne depuis l’âge de 12 ans, avait déjà joué dans une vingtaine de pièces.

Longévité

Photo d'archives

En 2005, avec Frank Schorpion, avec qui Brigitte partage sa vie depuis plus de trente ans, deux acteurs qui mènent des carrières parallèles et qui se sont parfois croisés sur les mêmes plateaux de tournage. Ils forment un couple depuis que Charlotte Le Bon, fille de Brigitte et belle-fille de Frank, était toute petite. La jeune femme fait aujourd’hui une belle carrière en France et aux États-Unis.

► Brigitte Paquette incarne l’arrogante et têtue Mélissa Corbeil du Bureau d’enquêtes indépendantes, aux côtés de Pierre-François Legendre dans la série District 31, qui veut à tout prix faire le ménage au sein de l’équipe du commandant Chiasson (Gildor Roy). En semaine,19h à Radio-Canada.

► On a vu Brigitte Paquette dans le court métrage Biche & Louve, présenté en Sélection officielle du récent gala Prends ça courts 2020, juste avant le confinement.

► Brigitte Paquette est aussi courtière immobilière depuis 7 ans dans la région des Laurentides, où elle habite depuis 22 ans. À cause de la pandémie, un engouement pour les résidences hors des grandes villes se fait sentir.