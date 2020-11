COVID-19: légère baisse de nouveaux cas au Québec et en Ontario

Après une semaine marquée par une montée des cas de COVID-19 et de nouveaux records établis samedi, le Québec et l’Ontario affichaient une légère baisse dimanche.

Avec 1211 diagnostics positifs au Québec et 1248 en Ontario, les bilans restaient cependant élevés en comparaison des derniers mois.

Sur le plan des décès, les deux provinces affichent toutefois des tendances très différentes. Alors qu’au Québec 15 nouveaux décès se sont ajoutés au bilan (mais uniquement 2 dans les 24 dernières heures), l’Ontario en a compté 29, s’approchant de son record de 31 décès établi le 19 juin.

Rappelons que le Québec et l’Ontario avait tout deux battu un record avec, respectivement, 1448 et 1581 nouveaux cas de COVID-19 samedi. Dans le cas de l'Ontario, il s’agissait du bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, toutes provinces confondues.

Le Nouveau-Brunswick a fait état de 3 nouveaux cas de COVID-19 dimanche. Aucun décès ne s’est ajouté au bilan.

La situation au Canada:

Québec: 123 854 cas (6626 décès)

Ontario: 94 009 cas (3361 décès)

Alberta: 38 338 cas (401 décès)

Colombie-Britannique: 20 985 cas (290 décès)

Manitoba: 10 453 cas (152 décès)

Saskatchewan: 4820 cas (29 décès)

Nouvelle-Écosse: 1142 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 367 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 301 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 24 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Nunavut: 8 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 294 327 (10 935 décès)