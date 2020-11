Grèce: pas de rassemblements pour l’anniversaire du soulèvement anti-junte

La Grèce a interdit pour les jours qui viennent tout rassemblement de plus de trois personnes, alors qu’arrive l’anniversaire du soulèvement étudiant du 17 novembre 1973 qui avait accéléré la fin de la dictature des colonels.

Le gouvernement veut éviter les habituelles manifestations qui marquent chaque année cet anniversaire, alors que le pays connaît comme toute l’Europe une violente résurgence du coronavirus.

« À cause du danger grave de santé publique et dans le cadre des mesures pour contenir les contaminations à la Covid-19, tout rassemblement de quatre personnes ou plus est interdit du 15 novembre à 6 h jusqu’au 19 novembre à 21 h », a annoncé la police dans un communiqué.

En cas de non-respect de cette consigne, les entités légales, tels des partis politiques, et les personnes qui organiseront ces rassemblements se verront infliger respectivement 5 000 et 3 000 euros d’amende, et chaque participant devra payer une amende de 300 euros, a-t-elle précisé.

Le ministre chargé de la Protection des citoyens, Michalis Chrysochoidis, avait annoncé qu’il n’y aurait pas cette année de célébration du 17 novembre, la date à laquelle les étudiants de l’École polytechnique d’Athènes s’étaient soulevés contre la junte militaire qui dirigeait le pays. Le junte avait alors envoyé les chars contre l’université et la répression avait fait plus de 100 morts.

« Nous n’avons pas célébré cette année le 25 mars (indépendance) ou le 28 octobre (fête nationale), nous n’avons pas célébré Pâques, nous n’avons pas célébré aucune de ces choses qui nous unissent en 2020. Ce sera le cas aussi pour l’anniversaire de la Polytechnique », avait-il déclaré.

« L’ennemi, c’est le virus, et les rassemblements sont son arme principale », a-t-il lancé.

Des partis politiques de l’opposition avaient imméditament protesté contre cette annulation. Le parti communiste avait annoncé son intention d’organiser son habituelle « marche anti-impérialiste vers l’ambassade américaine ».

La marche du 17 novembre, qui tourne souvent à la violence, se termine traditionnellement devant l’ambassade des États-Unis pour rappeler que les colonels anticommunistes au pouvoir bénéficiaient du soutien ouvert de Washington.

Les communistes avaient toutefois promis de « respecter toutes les mesures de sécurité, d’utiliser des masques et du gel, de respecter les distances, et bien sûr d’engager les personnes vulnérables à rester chez elles », avait précisé le chef du parti Dimitris Koutsoumbas.

Vendredi, la police a évacué les bâtiments de l’ancienne Polytechnique, devenue l’Université nationale technique d’Athènes, et un autre campus, et arrêté 92 personnes.

Face aux protestations des partis politiques, la police a toutefois indiqué que des petites délégations de chaque parti serait autorisées à venir déposer des couronnes le 17 novembre à l’ancienne École polytechnique.

Samedi, la Grèce a annoncé la fermeture des écoles primaires et maternelles et des crèches.

Le pays avait enregistré au cours des précédentes 24 heures 2 835 nouveaux cas de coronavirus et 38 morts, pour bilan total depuis le début de l’épidémie de 72 500 cas et 1 035 décès.