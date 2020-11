Langue française vous dites?

Les propos de celle qui dénonçait le laisser-aller des Québécois de souche et des Français de France à l’égard de leur langue française m’ont touchée. Ce franglais qu’on parle ici me déprime. Ce que Pierre Trudeau a voulu créer en faisant de la langue française l’une des deux langues officielles au pays, les Québécois ne l’ont pas compris et s’en sont foutus. On n’a aucune fierté ni aucune reconnaissance face à la belle initiative qu’il a aussi eue d’instaurer un réseau d’écoles d’immersion française partout au Canada.

Mais chez les Canadiens français de souche, on ne met jamais la faute sur soi-même. Il faut toujours que ce soit la faute d’un autre ou des autres. Et notre responsabilité à nous face au respect de notre langue, elle n’existe tout simplement pas ! On donne des noms anglais à nos enfants, à nos entreprises, à nos commerces, etc. Ce n’est pas grave, puisque de toute façon ce qui nous concerne n’est jamais grave.

Ne me demandez plus jamais d’être fière d’être une Québécoise francophone. Laissons-nous mener par le pouvoir du marché global qui a pris le pas sur notre identité et qui a sapé notre fierté d’être une société distincte et de posséder une culture propre. Continuons de refuser de revenir à nos valeurs de base, et l’assimilation aux anglophones, déjà bien entamée, ne pourra que se poursuivre, et avec notre bénédiction.

Sylvie

Précisons que les classes d’immersion française ne sont pas issues de la loi sur les langues officielles, mais bien de la volonté de certaines provinces, majoritairement anglophones, d’offrir à leur population un moyen efficace d’apprendre la deuxième langue du pays, et au Québec suite à la Loi 101, de favoriser la francisation des immigrants.

C’est un fait que la qualité de la langue au Québec s’est transformée au fil des décennies. À la fois pour son bien, mais aussi pour son mal. Dans un premier temps et pour son bien, les créateurs se sont attachés à la rapprocher de la réalité du peuple québécois qui se reconnaissait peu dans ce qu’on appelait le français dit universel.

Mais dans un deuxième temps, le système d’enseignement dès le début des années 80 a glissé vers un laxisme tel, qu’on a privilégié le fait de donner à tout le monde la possibilité de s’exprimer à sa façon, en mettant de côté la majorité des règles grammaticales ainsi que les règles inhérentes au « bien parler ».

Une fois la paresse installée dans notre façon de nous exprimer, l’obligation de trouver le mot juste pour nommer clairement chaque chose a fait place à un charabia où l’anglais dominant tout autour s’est insidieusement immiscé, jusqu’à contaminer les médias, autrefois garants d’une langue châtiée. Et pour compléter le portrait de la descente aux enfers de notre langue, les médias sociaux ont donné le dernier coup de massue dans l’œuvre de démolition.