Le grand retour de Sackboy

Sackboy attendait patiemment l’arrivée de la PlayStation 5 pour effectuer son retour dans nos consoles de jeu après six années. Nouvelle technologie, nouvelles habiletés, nouveaux univers... Bref, bien des choses ont changé en l’absence du héros de la saga LittleBigPlanet. Le Journal a donc fait le point sur ce Sackboy : A New Adventure avec son directeur créatif, Ned Waterhouse.

D’abord les présentations.

Vous ne connaissez pas Sackboy ? Ce héros, tout de laine cousue, a connu ses premières péripéties au sein de la populaire série LittleBigPlanet de 2008 à 2014. Il revient finalement avec une nouvelle grande aventure, lancée sur les consoles PS4 et PS5 plus tôt cette semaine.

Cette fois-ci, les enjeux sont plus élevés pour le résident de Patchwork Monde. Car Sackboy doit sauver ses pairs des griffes de Vex, le méchant de service les forçant à bâtir sa toute nouvelle invention machiavélique.

Mais notre héros est prêt. Et il a plus d’un tour (nouveau) dans son sac.

En effet, Sackboy dispose aujourd’hui d’un vaste arsenal de mouvements et habiletés, qu’il déploie désormais, et pour la première fois, en 3D.

« Sackboy peut courir, il peut rouler, sauter, plonger, ramasser des trucs, les lancer, gifler... mais il peut aussi enchaîner tous ces nouveaux mouvements, un à la suite de l’autre. Les mécaniques de jeu sont plus nuancées, elles permettent au joueur de continuer à découvrir de nouvelles manières de jouer au fil des niveaux », explique Ned Waterhouse en visioconférence avec Le Journal.

Expérience tactile

Certes, ce nouveau monde tridimensionnel – plutôt que le 2.5D de jadis – y est pour beaucoup. Mais l’équipe de Sackboy : A Big Adventure a également tiré profit de la nouvelle manette de jeu DualSense pour bonifier l’expérience en plusieurs points. Le premier d’entre eux : une gamme de sensations différentes, ajustées à chaque texture de cet univers animé.

« Comme LittleBigPlanet, Sackboy : A Big Adventure a cette esthétique faite main, avec différents matériaux. Avec ses gâchettes adaptatives et son retour haptique, la manette DualSense devient une extension du personnage, rendant au joueur une expérience tactile plus complète. Que les surfaces soient faites de feutre, de verre, de métal ou encore d’herbe, la sensation est différente chaque fois que Sackboy y marche ou traîne un objet. Bref, ça permet un tout autre niveau d’immersion » , précise Ned Waterhouse.

Ceux qui découvriront ce nouveau jeu sur PS4 pourront quant à eux profiter de l’expérience quasi intégrale. Tout sera pratiquement identique, à l’exception de ces subtilités tactiles et, évidemment, des graphiques supérieurs propres à la nouvelle génération de console.

En mode multijoueurs

Photo courtoisie

Autre nouveauté à signaler : une attention bien particulière a été portée au mode multijoueurs. On peut arpenter ce nouvel univers en solo, bien sûr, mais on peut également s’y aventurer avec jusqu’à trois partenaires de jeu, qu’ils soient dans la même pièce, ou bien dispersés en ligne.

Certains niveaux, une dizaine environ, sont d’ailleurs uniquement accessibles pour les groupes de deux joueurs ou plus, histoire d’encourager les expériences de groupe.

« Le jeu se joue parfaitement bien en solo. Mais on a cherché à le rendre encore plus emballant quand les joueurs s’y adonnent entre amis. Ça, ça se manifeste avec une nouvelle gamme de fonctions et mécaniques visant à encourager le travail d’équipe, par exemple, le partage des vies ; les joueurs doivent collaborer et s’aider, parce que si un joueur perd une vie, ils en perdent tous une », explique Ned Waterhouse.

Une nouvelle fonction, l’hélicoptère, permettra également aux novices de profiter de l’expertise plus approfondie de certains coéquipiers. Lorsqu’activée, elle donnera la chance aux joueurs éprouvant plus de difficulté de suivre, par voie aérienne, leurs pairs plus expérimentés afin que le groupe entier termine le niveau sain et sauf.

♦ Sackboy : A Big Adventure est présentement disponible sur PS4 et PS5.

La perfection (ou presque) !

PlayStation risquait gros avec Sackboy : A Big Adventure, renversant les codes fermement établis par la très populaire série LittleBigPlanet. Eh bien, pari réussi. Le plus mignon des héros débarque aujourd’hui dans un nouvel univers (parallèle, certes) rafraîchissant, irrésistible et somme toute pratiquement parfait.

Mettons immédiatement une chose au clair : oui, les férus de LittleBigPlanet se retrouveront en terrain connu avec Sackboy : A Big Adventure. Ils n’ont absolument rien à craindre. Mais cette fois-ci, l’essence originale est distillée, puis insufflée dans un tout nouveau jeu de plate-forme qui s’élève bien au-delà de ses pairs.

Tout de cette nouvelle offrande – réservée exclusivement à la PlayStation, soit dit en passant – charme. Ses univers vifs et colorés, mignons sans être enfantin, ses mécaniques de contrôle instinctives et fluides, son enrobage musical particulièrement recherché et, bien entendu, le franchement attachant Sackboy, davantage mis en valeur grâce à l’intégration du 3D.

En prime, cette nouvelle aventure permet au joueur de découvrir toutes les nouvelles avenues, désormais à leur portée grâce à la manette de jeu DualSense. Chaque texture, chaque aspérité de l’univers déployé à l’écran, est transmise de manière tactile au joueur, tout comme le sont les tensions et frictions causées par les diverses actions de Sackboy.

Garde-robe impressionnante

On s’en voudrait de passer sous silence les (presque) infinies options de costumes à notre disposition pour personnaliser notre Sackboy. Piercings, habits de grenouille, de tigre, de lion, chapeaux extravagants, gants, chevelures de toutes sortes... On s’est surpris à passer de très, très nombreuses minutes à soumettre notre héros à des séances d’essayage.

Est-ce que ça affecte de quelque manière que ce soit les mécaniques de jeu ou la performance de Sackboy ? Pas du tout. Mais c’est incroyablement adorable... et addictif. Comme l’ensemble du jeu, donc.

Sackboy: A Big Adventure ★★★★1⁄2