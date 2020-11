Marc Séguin sera à Star Académie

Après Lara Fabian, Gregory Charles, Ariane Moffatt, Anne Dorval, Yannick Nézet-Séguin et Pepe Munoz, le prolifique peintre, auteur et cinéaste Marc Séguin joint, dès le 14 février, les rangs de Star Académie à titre de professeur d’identité artistique.

Son mandat sera de faire réfléchir les académiciens au rôle des artistes dans la société. Un travail qui lui est déjà familier.

« Depuis de nombreuses années déjà – plusieurs dizaines de fois annuellement –, je rencontre des créateurs (jeunes et moins jeunes) pour parler d’art et du rôle des artistes dans une société de plus en plus en perte de repères et d’autorité », souligne Marc Séguin, dans un communiqué.

« C’est d’ailleurs au contact d’artistes que j’ai réussi, bien humblement, à me faire une idée de notre monde et à forger cette responsabilité que l’on a de traduire un peu ce que nous sommes à travers cette chose invisible, essentielle et magique qu’est l’art, ajoute-t-il. Pour avancer autrement. C’est ce que je m’engage à faire à Star Académie. »

Longue feuille de route

L’artiste de renommée internationale possède tout un bagage pour outiller les académiciens.

« Ce qu’il manquait au corps professoral, c’était la personne qui allait préparer les académiciens à leur sortie de l’Académie, a fait savoir le producteur Jean-Philippe Dion. Nous souhaitons qu’ils découvrent qui ils sont, mais aussi qui ils souhaitent devenir. En ce sens, c’était une évidence pour moi que Marc était le meilleur. »

« C’est un homme très terre-à-terre, qui fabrique son propre sirop d’érable et qui habite une île. Je vois en lui une personne avec les pieds solidement ancrés au sol et ce sera à mon avis un immense privilège pour les académiciens d’évoluer à ses côtés », a-t-il ajouté.

Marc Séguin est l’un des plus grands noms de l’art contemporain au pays. Ses œuvres ont été exposées partout dans le monde, dans des villes comme Venise, Berlin, Bruxelles, Barcelone, Madrid et Chicago. Il possède également un studio à New York depuis plusieurs années.

Marc Séguin a également signé cinq romans, un recueil de poésie, le long métrage Stealing Alice (2016) et le documentaire La ferme et son État (2017). Ses livres lui ont valu des nominations pour plusieurs prix, notamment celui du Gouverneur général.

Cet ajout au corps professoral s’inscrit dans le virage que souhaite prendre Star Académie en voulant non seulement mettre en valeur de belles voix, mais d’abord et avant toutde former des créateurs de talent.

