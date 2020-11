J’ai donné un indice dans ma chronique hier et j’avais hâte de vous en parler. J’attendais d’atteindre la marque psychologique des 20 semaines de grossesse.

Tout ça pour dire que ma blonde et moi attendons un bébé, notre premier.

Plusieurs personnes m’ont demandé si ça ne me faisait pas un peu peur de mettre un enfant au monde en pleine pandémie, alors que ce sera peut-être le zoo dans les hôpitaux au moment de l’accouchement. Je leur réponds toujours que tant qu’à ne pas pouvoir voyager ou aller au restaurant pour un bout, on s’est dit que c’était le bon moment !

Jouer et grandir

Plus sérieusement, évidemment que ça me rend nerveux. Un peu écoanxieux, en plus, je me suis demandé si on avait le droit de descendre du ciel une âme qui n’a rien demandé pour risquer de la faire vivre sur une planète dévitalisée et frappée de pénurie.

J’ai fini par me répondre que tout ce que nous faisons n’a pas de sens si on ne le fait pas pour ceux qui s’en viennent.

C’est important de protéger les plus vulnérables, j’y crois profondément, mais tout ce que nous faisons, c’est pour redonner une vie normale à nos enfants. Une vie où ils pourront être éduqués, être soignés, jouer et grandir sans crise sanitaire.

Ce que nous voulons faire pour protéger la planète, c’est un pari sur l’avenir. C’est pour que la Terre continue d’être un véhicule pour que nos jeunes puissent marquer l’univers à leur tour.

Venir au monde

J’en suis profondément convaincu. Ce qui donne du sens aux sacrifices que nous nous imposons, comme à ceux consentis par les bâtisseuses et les défricheurs qui nous ont précédés, c’est l’espoir d’offrir à celles et à ceux qui s’en viennent un futur meilleur que notre présent.

Et pour que ça puisse se passer, il faut qu’ils viennent au monde. Sinon, rien n’a de sens.

C’est ma consolation de ce nouveau confinement. Il me permet de me préparer à la venue de mon enfant.