Québec solidaire réclame la nationalisation partielle du lithium et du graphite

Québec solidaire a réclamé dimanche matin une nationalisation partielle du lithium et du graphite de la province.

Le parti a proposé une prise de possession de deux mines de lithium et deux de graphite, afin d’assurer une production de batteries qui répond aux besoins de la province.

«Le modèle actuel d’exploitation des ressources est défectueux et désavantageux pour les Québécois et les Autochtones. Nous devons être en plein contrôle de la ressource pour faire face aux défis de l’avenir, c’est pourquoi nous proposons de faire ce qu’on a fait avec Hydro-Québec dans le passé», a fait savoir le député solidaire, Vincent Marissal.

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a également remis en question la gestion de ce dossier par le gouvernement Legault:

«La CAQ a une vision extractiviste et veut rendre le sous-sol québécois accessible comme un véritable bar ouvert aux entreprises privées», a-t-elle dénoncé dans le communiqué.

Manon Massé a notamment avancé la mise en place d’un nouveau contrat social minier, qui serait basé sur des consultations auprès des Autochtones et des communautés impliquées.

«Le Québec doit se mettre en mode transition et nous mener vers une réelle autonomie dans le respect de la capacité de nos sols. Le lithium et le graphite sont des ressources non renouvelables, il faut les extraire de manière responsable», a-t-elle ajouté dans son annonce.