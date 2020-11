Rosie Valland: «J’ai eu un deuil à faire»

À la fin février, Rosie Valland lançait son nouvel album, Blue, qui allait recevoir de très bonnes critiques. Son année 2020 s’annonçait alors de très belle façon. Puis, deux semaines plus tard, la pandémie arrêtait tout brusquement. La voici de retour cette semaine avec un mini-album, Bleu, qui vient mettre un baume sur le printemps sombre qu’elle a vécu.

Photo courtoisie

Comment as-tu vécu l’arrivée de la pandémie et l’arrêt brusque de ton projet pour l’album Blue ?

« Ç’a été dur, car je préparais cet album depuis trois ans. J’avais tout mis sur la table. J’avais changé de label. J’étais prête pour cette envolée-là. En plus, j’avais un peu vécu le confinement en période d’écriture. Et là, tout s’est arrêté très brusquement. À ce moment-là, on n’avait pas envie d’entendre parler d’autre chose. Je le comprenais. Mais l’album est complètement tombé dans un vide. »

Est-ce que des concerts étaient prévus pour les mois suivants ?

« Il y avait une tournée. On avait programmé le lancement un mois après la sortie de l’album. Finalement, je n’ai jamais fini de monter le spectacle. J’avais le sentiment de ne pas avoir été toucher le bout. J’ai eu un deuil à faire. [...] J’ai fait deux spectacles cet été, quand ça s’est mis à déconfiner. On se disait qu’on ferait une tournée en duo. Puis, ça s’est mis à reconfiner... C’étaient des montagnes russes et j’ai décidé de “tirer la plogue” pour l’instant sur les shows. J’ai décidé de me protéger là-dedans. »

Comment est arrivée l’idée de faire un mini-album de reprises piano-voix de chansons que l’on retrouve sur Blue ?

« Cet été, je n’étais pas prête à passer à autre chose. Mon label me parlait de me remettre à écrire. Ça me faisait de la peine sur le coup. C’est là qu’est venue l’idée de faire ces reprises-là et de donner une seconde vie à cet album. Bleu est venu comme un baume. [...] J’avais déjà eu l’idée de sortir une version dépouillée des chansons après la tournée, dans un an et demi. Ç’a pris une autre tournure et un autre sens. J’ai un studio à la maison et on a tout fait ça ici. Ça faisait juste du bien de faire de la musique et d’avoir un projet. »

Dans quel état d’esprit te trouves-tu aujourd’hui ?

« Je me sens bien. C’est fou la capacité d’adaptation de l’humain. On est déjà ailleurs, après sept ou huit mois de pandémie. Il y a déjà un semblant de normalité, même si c’est zéro normal. Je suis quand même zen par rapport à ça. Je lance un E.P. (mini-album) et je suis contente. »

Pourquoi avoir enregistré la pièce documentaire Réflexions (sur le corps) ?

« Sur Blue, c’était déjà un thème que j’explorais beaucoup, toute la relation avec le corps, cette difficulté-là avec l’apparence. J’avais envie de creuser plus loin. C’était très personnel comme démarche. J’ai décidé d’appeler ma mère, ma grand-mère et une ancienne professeure pour leur demander c’était quoi leur relation avec leur corps. Ç’a été des conversations marquantes, importantes et qui me faisaient du bien. J’ai ensuite eu envie de pousser ça un peu plus loin. C’est là que le balado Réflexions a pris forme. »

Comment entrevois-tu l’année 2021 ?

« À partir de janvier, je vais me remettre à l’écriture. Mon deuil est fait. Je suis passée à autre chose. Je suis motivée à écrire d’autres choses et à revenir avec du nouveau. »

♦ Le mini-album de Rosie Valland, Bleu, est disponible sur le marché. Le balado Réflexions est aussi disponible sur toutes les plateformes.