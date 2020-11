Une délicieuse lecture

Après Boussole, qui a remporté le Goncourt en 2015, l’écrivain français Mathias Enard signe un nouveau roman qui va permettre à bien des lecteurs de se régaler !

Dans ce septième roman de Mathias Enard, c’est surtout David qui raconte. Étudiant en anthropologie, David a en effet décidé de se rendre sur le terrain pour recueillir toutes les informations et impressions nécessaires à la rédaction de sa thèse, dont le sujet est « comprendre ce que signifie vivre à la campagne au XXIe siècle ».

En d’autres termes, il a quitté Paris pour aller habiter pendant un an à La-Pierre-Saint-Christophe, un minuscule village du Centre-Ouest de la France qui ne compte guère plus de 649 habitants. Et dès l’instant où il s’installera chez Mathilde et Gary, un couple d’agriculteurs dans la soixantaine, on aura l’immense plaisir de pouvoir lire tout ce qu’il consignera dans son journal.

En rase campagne

David ne tardera pas à le découvrir, la vie rurale n’a absolument rien à voir avec celle des grandes agglomérations.

Pour commencer, même en plein mois de décembre, ce ne sont pas les insectes qui manquent dans les chaumières. Ensuite, côté distractions, on ne peut pas dire qu’il y ait grand-chose à faire lorsqu’on ne connaît encore presque personne. À part lire du Bronisław Malinowski ou jouer à Tetris, s’entend ! Mais petit à petit, David va s’habituer au patois du coin et, à force de les questionner, se rapprocher des « autochtones ». Dont Martial, qui cumule les fonctions de maire et de croque-mort, Thomas, le patron de l’unique café du village, ou Arnaud, dit Nono, qui peut citer de mémoire la date de n’importe quel événement historique.

Un livre généreux, enrichissant et souvent drôle, qu’on a savouré avec délice.

À lire aussi cette semaine

Nos cœurs à l’horizon

Merham est une petite station balnéaire anglaise tout ce qu’il y a de plus tranquille. Mais un jour, des artistes viendront s’installer à Arcadia House, une vaste demeure trop longtemps restée inhabitée. Et à partir de là, bien des choses vont se passer. Mais pour découvrir plus exactement lesquelles, il faudra attendre pas moins d’une cinquantaine d’années... Un roman facile à lire, comme tous ceux de Jojo Moyes, d’ailleurs.

3 minutes

C’est la suite du très populaire 3 secondes, qui a inspiré le film The Informer, sorti en 2019. On y retrouvera donc le Suédois Piet Hoffmann, dont la spécialité est de pouvoir infiltrer à peu près n’importe quel milieu. La mafia colombienne, par exemple. Car cette fois-ci, à la demande de la DEA américaine, il parviendra à devenir le bras droit d’un sadique trafiquant de cocaïne... avant de devoir se tirer de là tout seul. Montées d’adrénaline garanties !

Guide visuel de l’argent

Avec les marchés boursiers et les indicateurs économiques qui n’arrêtent pas de jouer au yoyo par les temps qui courent, c’est le genre d’ouvrage qui peut nous permettre de comprendre bien des choses. Synthétisés de manière formidable avec des graphiques et des illus-trations faciles à suivre, tous les aspects liés de près ou de loin à l’argent n’auront donc très bientôt plus le moindre secret.

Le guide du latte art

D’abord, quelques mots sur Barista microtorréfacteur, la maison de torréfaction artisanale qui est à l’origine de ce livre : fondée en 2004 à Montréal, elle propose des mélanges de cafés s’adressant aux vrais amateurs d’espresso. Elle est donc particulièrement bien placée pour nous montrer comment agrémenter de jolis motifs (cœurs, tulipes, cygnes, etc.) nos lattes maison.

Frissons garantis

L’heure du diable

Ce n’est pas la première fois qu’on croise Chris Novak, un médecin urgentiste qui a le don de nous entraîner dans des histoires incroyablement glauques. Avec Le jour du chien, il a comme ça réussi à nous garder sur le bout de notre chaise jusqu’à la toute dernière ligne ; pareil avec La nuit de l’ogre, qui ne manque certes pas de rebondissements. Alors pas étonnant que dans ce troisième et dernier opus de la trilogie Évangile, le pauvre Chris soit un peu cabossé.

Souffrant désormais d’agoraphobie,

Chris Novak a complètement laissé tomber l’hôpital et la brigade spéciale Évangile pour vivre cloîtré chez lui. Entre deux boulettes d’opium, il lui arrive cependant encore d’effectuer quelques consultations médicales. Mais uniquement en ligne. C’est d’ailleurs comme ça qu’un tueur prendra contact avec lui et refera de sa vie un enfer.

Ceci étant, il ne sera pas le seul à replonger en plein film d’horreur. Le corps coupé en deux d’une femme déguisée en sorcière sera retrouvé encastré dans le nez d’un train et comme pour tous les crimes commis dans les transports parisiens, ce sera au lieutenant de police Audrey Valenti de s’en occuper.

Des heures et des heures de plaisir si on aime côtoyer de terribles psychopathes et lire des intrigues particulièrement tordues.