Une vingtaine de personnalités québécoises en soutien à la loi pour l’autonomie des personnes

Une vingtaine de personnalités québécoises se sont associées au Curateur public du Québec dans une vidéo diffusée dimanche, qui met en avant les changements bénéfiques qui découleront de la loi valorisant l’autonomie des personnes.

L’animateur et producteur Charles Lafortune, l’écrivaine Kim Thúy et le comédien Vincent-Guillaume Otis font partie des nombreuses personnalités qui participent à la vidéo «Une petite révolution est en cours».

«Nous sommes particulièrement fiers de cet outil, qui contribuera certainement à faire connaître les changements bénéfiques que la Loi apportera pour de nombreux citoyens», a déclaré dimanche dans un communiqué Me Denis Marsolais, curateur public du Québec.

La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes a été adoptée à l’unanimité le 2 juin dernier.

Elle valorise l’autonomie des personnes et leurs droits civils, tout en reconnaissant le rôle important de leurs proches.

«Le consensus exprimé par les participants à cette vidéo démontre que les personnes inaptes et en situation de vulnérabilité, ainsi que leurs proches, attendaient cette petite révolution avec grand intérêt. C’est ce côté rassembleur qui m’a poussé à décider de déposer le projet de loi et de le faire adopter, pour mieux répondre aux réalités d’aujourd’hui», a affirmé dans le communiqué Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable du Curateur public du Québec.

La loi, qui devrait entrer en vigueur d’ici juin 2022, prévoit également une simplification des régimes de protection et la création de mesures d’assistance.