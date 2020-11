Wake up, Montréal!

Pour tout Québécois vivant à l’extérieur de Montréal, il est effarant de constater, lors d’une visite au centre-ville, à quel point le français recule et n’est même plus la langue utilisée pour accueillir les gens.

La tournée des commerces effectuée par notre Bureau d’enquête confirme que ce n’est pas qu’une triste impression. On y apprend qu’un commerce sur deux accueille les clients en anglais à Montréal, qui est censée être le vaisseau amiral de la langue française, selon le gouvernement du Québec.

Il y a d’ailleurs longtemps qu’on peut se faire embaucher en ne parlant qu’anglais dans la seule métropole francophone en Amérique. La situation n’a fait que se détériorer.

Oubliez le scandale du « Bonjour-Hi », qui n’existe pas à Québec ni ailleurs dans les autres régions du Québec. Dans bien des commerces et restaurants de Montréal, on a même évacué le « Bonjour » !

Question de principe

On devrait tous exiger d’être accueillis en français à Montréal. Ce n’est pas une question de bien maîtriser ou pas l’anglais, qui est très bien enseigné dans nos écoles.

Il faut en faire un principe, par amour pour les langues et la culture, et surtout pour assurer la survie du français parmi tant d’autres langues qui font chacune la richesse de l’humanité. Les véritables amoureux de voyages savent que leur attrait réside avant tout dans cette découverte d’une autre culture. Entendre et s’exprimer dans une autre langue fait partie de ce dépaysement qui rend l’expérience aussi magique.

Étonnamment, certains voient la défense du français comme un repli sur soi. Mais c’est tout le contraire. Plus on maîtrise et soigne notre culture, dont la langue constitue le cœur et l’identité, et plus on est apte à la diffuser, mais aussi à comprendre l’importance de celle des autres.

Le ministre Simon Jolin-Barrette planche sur un plan d’action pour protéger et promouvoir le français. Il faudra de toute évidence beaucoup de mordant.