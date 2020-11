Actes de vandalisme grandissants : la Ville de Montréal délaisse les commerçants

Le propriétaire du salon Les garçons coiffeurs, dans le quartier Mile-End, s’inquiète de voir de plus en plus de graffitis sur la vitrine de son commerce et celle de ses voisins, alors que la ville n’aurait pas le budget nécessaire pour les dédommager.

« Ce n’est pas le rôle d’une municipalité de s’occuper du paysage urbain ? », questionne le propriétaire de salon de coiffure, Didier Bichon.

En entrevue avec Richard Martineau, M. Bichon a raconté vivre un véritable cauchemar. Ce dernier ne sait jamais à quel moment il devra faire appel à des équipes spécialisées pour nettoyer les graffitis réalisés sur la vitrine de son commerce.

Photo Courtoisie

Photo Courtoisie

Par ailleurs, il ignore si les policiers font des enquêtes pour retrouver le ou les malfaiteurs et indique que la ville ne fait absolument rien pour aider les commerçants à contrer ce fléau.

« J’ai l’impression d’être sur un gros bateau à la dérive, dont le moteur économique est grippé, ou le capitaine à la barre ne sait pas s’il est là ou si la barre est cassée. Montréal c’est ma ville, mais il n’y a aucun attrait présentement », lance le coiffeur.

Écoutez l'entrevue intégrale de Didier Bichon à QUB radio.