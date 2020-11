Au secours!

Je réside dans une RPA pour gens autonomes. À cause de la COVID, on nous a séquestrés au printemps pendant 56 jours. Pour ce faire, on nous a enlevé nos ouvre-porte de garage, on a barricadé les portes de secours, on nous a interdit les marches à l’extérieur, à part un petit 15 minutes par jour dans un minuscule espace sur le toit de l’édifice sous la surveillance d’un gardien de prison. Pas le droit non plus d’aller à la banque, à la pharmacie ou à l’épicerie. Pendant que j’étais enfermée dans mon logis, les 70 ans et plus résidant dans des HLM pouvaient aller où ils voulaient. J’ai tellement pleuré que je ne m’en remets pas.

Anonyme encore en détresse

Comme vous avez joint à votre lettre un des communiqués distribués dans votre building, je suis à même de constater qu’il n’y avait pas que du mauvais dans les règles qui vous ont été appliquées. Mais de ça, vous ne parlez pas. Pas plus que vous ne signalez qu’on n’a fait qu’appliquer les règles recommandées par la santé publique pour vous protéger.