Avant-goût de l'hiver: météo capricieuse cette semaine au Québec

La météo sera capricieuse cette semaine avec des cocktails à l’avant-goût hivernal pour la plupart des régions du Québec, poussant Environnement Canada à émettre plusieurs alertes.

À Montréal, des averses soutenues par des rafales allant à 70 km/h sont prévues lundi durant la journée, avant de changer en quelques averses de neige la nuit prochaine. Les températures seront stables avec 7 degrés Celsius.

Mardi, alternance de soleil et de nuages avec les mêmes températures saisonnières.

La journée de mercredi sera ensoleillée, avant que les nuages soient de retour jeudi et vendredi où les températures seront quelque peu relevées, puisqu’il fera 12 degrés C vendredi, contrairement aux 3 degrés prévus jeudi.

Même topo à Québec et ses environs, puisqu’on prévoit lundi des averses et même de la neige pour le secteur nord avec des rafales atteignant les 60 km/h en matinée avec un maximum de 4 degrés.

Mardi et mercredi, on s’attend à des températures négatives avec alternance de soleil et de nuages, alors que jeudi et vendredi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d’averses de neige.

Ailleurs, on prévoit lundi des averses notamment en Estrie, en Beauce et en Mauricie ainsi que des averses de neige mardi, sauf en Mauricie où le soleil jouera au yoyo avec les nuages avec des températures oscillant entre moins 2 et 1 degré.

Les nuages seront également au rendez-vous pour les journées de jeudi et vendredi avec des températures saisonnières.