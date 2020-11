Des invités près de l’action à «Dave Morissette en direct»

L’émission «Dave Morissette en direct» présentera cette semaine quatre émissions spéciales réunissant des personnalités québécoises gravitant autour de l’action, que ce soit sur une patinoire, un terrain de soccer, un court de tennis ou dans tout autre milieu sportif.

La série de diffusions commencera lundi lorsque l’animateur accueillera six journalistes et chroniqueurs qui partageront les meilleurs souvenirs de leur carrière en étant affectés à la couverture du hockey et du Canadien de Montréal. Ainsi, Elizabeth Rancourt, Marc-André Perreault, Renaud Lavoie, le membre du Temple de la renommée Yvon Pedneault, tout comme Jonathan Bernier, du «Journal de Montréal», et Danielle Rainville, qui a été la première femme à avoir animé une tribune téléphonique de sport à la radio, participeront à l’émission.

Le lendemain, les «joueurnalistes» seront en vedette. Morissette discutera avec ces athlètes qui font maintenant carrière dans les médias : les hockeyeurs Patrick Lalime et Philippe Boucher, les footballeurs Charles-Antoine Sinotte et Matthieu Quiviger, ainsi que la joueuse de tennis Valérie Tétreault.

Puis, mercredi, le poste de président d’équipe de sport sera à l’avant-plan. Kevin Gilmore, de l’Impact de Montréal, sera l’invité à l’émission. Avant d’avoir été nommé président et chef de la direction du Bleu-Blanc-Noir en janvier 2019, Gilmore a cumulé 25 ans d’expérience dans le domaine du sport, notamment comme directeur général des Kings de Los Angeles, vice-président, affaires corporatives avec les Mighty Ducks d’Anaheim et les Angels d’Anaheim, ainsi que vice-président exécutif et chef de l’exploitation du Canadien.

Finalement, jeudi, ce sera la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Or, des émissions spéciales avec plusieurs invités impliqués chez PROCURE - organisme de l’ancien animateur Jean Pagé, décédé de cette maladie il y a moins d’un an - sont prévues dans le cadre de «Dave Morissette en direct» et «JiC». Les noms des invités seront communiqués plus tard cette semaine.

-«Dave Morissette en direct» est diffusée dès 21 h 15, lundi, ainsi qu’à 21 h 30, mardi et mercredi, sur les ondes de TVA Sports.