France: l’épidémie semble régresser, des questionnements sur Noël

Après une flambée des contaminations, l’épidémie de COVID-19 semble régresser et les courbes des nouvelles entrées à l’hôpital se stabilisent en France, mais « il est trop tôt pour crier victoire », a prévenu lundi le gouvernement, confronté à de nombreuses demandes concernant Noël.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

« Nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle, mais pour autant il y a encore beaucoup de nouveaux malades », a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, depuis un aéroport de Lyon (centre-est) où il a assisté au transfert de deux patients vers la région ouest, en raison d’une saturation de certains hôpitaux.

Au niveau national, la pression reste forte, avec plus de 33 000 personnes hospitalisées, dont 4896 dans les services de réanimation, soit la quasi-totalité des lits initialement affectés aux soins intensifs, dont le nombre a été augmenté depuis.

De plus, si le nombre de cas positifs diagnostiqués a légèrement baissé, le niveau « reste élevé, entre 20 000 et 30 000 (cas) par jour », a noté le ministre dans un entretien au groupe de journaux régionaux Ebra, en appelant à « poursuivre » les efforts.

Le ralentissement de l’épidémie commence à produire ses effets sur les entrées à l’hôpital. Dimanche, Santé publique France a fait état de 17 390 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, une tendance à la baisse depuis le 9 novembre.

Dans le même temps, 2761 malades de la COVID-19 ont été admis dans les services de réanimation sur les sept derniers jours, alors que cet indicateur dépassait encore les 3000 en début de semaine dernière.

« Il semble qu’il y ait une inflexion de la courbe de nouveaux cas, mais les hôpitaux sont toujours pleins, les réanimations sont toujours pleines, donc on n’y est pas encore », a résumé sur la radio Europe 1 Philippe Juvin, chef des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou à Paris.

C’est dans ce contexte que se profile pour le gouvernement le défi des fêtes de fin d’année.

« Les incertitudes (...) sont encore trop nombreuses pour se projeter précisément », a déclaré Olivier Véran, tout en promettant un allègement du confinement si la trajectoire se maintient, « sans (le) lever complètement ».

Le gouvernement est notamment confronté aux demandes de plus en plus pressantes de rouvrir au plus vite tous les commerces, au-delà des biens dits « essentiels », pour sauver de nombreux indépendants de la faillite.

Après des manifestations ce week-end, à Nice et Marseille, plusieurs centaines d’entre eux se sont rassemblés lundi dans le centre de Perpignan (sud-ouest) pour une « matinée funèbre ».

Pour l’instant, le gouvernement évoque la possibilité d’une réouverture au 1er décembre, à l’exclusion des cafés et restaurants.