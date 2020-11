Hydro-Québec: plus de 13 000 clients privés d’électricité

Des interruptions de courant électrique ont affecté plus de 13 000 clients à travers les régions du Québec, suite à des rafales de vents violents enregistrés durant la nuit de dimanche à lundi.

Les régions les plus touchées sont l’Outaouais, les Laurentides et la Montérégie avec respectivement 25, 21 et 13 interruptions affectant plus de 5100 clients d’Hydro-Québec.

Montréal est relativement épargnée, puisqu’elle n’a enregistré que deux interruptions causant une panne de courant à 104 foyers, selon un bilan de la société d’État.

Au total, une centaine d’interruptions de courant ont été enregistrées jusqu’à lundi matin.