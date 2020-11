Il mise sur le centre-ville de Montréal malgré la crise

Désertés depuis le début de la pandémie, la plupart des centres-villes du pays luttent pour leur survie. Qu’à cela ne tienne, celui qui est devenu le plus grand détaillant de la photo au Québec joue d’audace en choisissant d’y établir sa première boutique en territoire montréalais.

C’est le pari risqué que prend le président de Gosselin Photo Vidéo, Jean F. Goupil. Dans dix jours à peine, au terme d’investissements de plus de deux millions de dollars, le détaillant ouvrira ses portes, rue Sainte-Catherine Ouest, dans exactement les mêmes espaces qu’occupait à une autre époque la défunte chaîne Musique Plus.

« C’était un excellent projet avant la pandémie. Et ce sera, je vous assure, un tout aussi bon projet pour l’avenir », répond du tac au tac le PDG lorsqu’on s’étonne qu’un détaillant choisisse un tel moment (pandémie) et surtout un tel lieu (rue Sainte-Catherine) pour faire son entrée dans la métropole.

« C’est vrai. Tout ce qu’un détaillant ne souhaite pas normalement, on va l’avoir. Les travailleurs ne viennent plus au centre-ville. Les touristes sont complètement absents. Et en plus des travaux de la rue Sainte-Catherine qui empêchent la circulation automobile, nous devrons composer avec la construction du Maestria (deux tours jumelles de 52 étages) de l’autre côté de la rue. Mais ce n’est pas grave, rassure-t-il ; nous ouvrons, et ce, pour longtemps. »

Propriétaire depuis 1998 de la chaîne fondée à Lévis par les frères Gosselin il y a 85 ans, M. Goupil s’affaire depuis 20 ans à la gestion stratégique de cette chaîne qui a déjà compté une quinzaine de succursales. C’était évidemment avant le déclin de la photo pour la caméra vidéo, puis de l’apparition des téléphones cellulaires avec lentilles intégrées.

Une chaîne qui grandit

Mais alors que d’autres ont ralenti ou complètement disparu, la chaîne a survécu. Après Québec et Trois-Rivières, Gosselin a ouvert des boutiques à Laval en 2012 et à Brossard en 2016. Elle est devenue, ce faisant, l’un des trois plus grands détaillants en photographie au Canada. Tant et si bien qu’elle estime que Gosselin vend aujourd’hui un appareil photo sur cinq au Canada.

Sa nouvelle succursale de 5000 pi2 à Montréal sera la cinquième de son réseau de boutiques et sa première de l’île. Malgré l’état actuel du centre-ville, déserté de la plupart de ses clients, le grand patron de Gosselin Photo Vidéo s’attend à ce que cette dernière soit responsable avant longtemps du quart de ses ventes.

« Nous sommes un magasin pour les passionnés de photos. Nous avons des appareils pour tous les besoins et pour toutes les bourses, de l’amateur au professionnel. Mais le gros de notre clientèle se compose de gens qui ne se contentent pas de prendre des photos. Ils aiment faire de la photo », nuance M. Goupil.

Clientèle en forte croissance

Un bassin de clients en croissance de quelque 30 % depuis le début de la pandémie.

« C’est un hobby qui regagne chaque jour plus d’adeptes. C’est un hobby qui n’enfreint aucune règle sanitaire. Malgré tout ce que vit l’industrie du détail actuellement, je ne suis pas inquiet. »