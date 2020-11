Mandat d’arrestation contre un présumé trafiquant de stupéfiants

La police de Longueuil demande l’aide du public pour retrouver un présumé trafiquant de stupéfiants de 21 ans qui pourrait se trouver chez des membres de sa famille dans la région de Sherbrooke.

Jessy Duval est recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LONGUEUIL

Le jeune homme mesure 1,73 mètre (5 pi 7 po) et pèse 70 kg (154 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Il a divers tatouages sur le corps, dont deux d’arme à feu sur le bras gauche et la poitrine.

La police croit que leur suspect pourrait se trouver dans le secteur de Sherbrooke, en Estrie, où demeurent des membres de sa famille.