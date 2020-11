Née à Montmagny, numéro 1 en Russie

L’adage qui stipule que nul n’est prophète en son pays s’applique parfaitement à Alexiane. Cette Québécoise originaire de Montmagny, quasi inconnue chez nous, fait présentement un malheur en Russie avec la version remixée d’une chanson qu’elle avait composée pour la trame sonore d’un film de Luc Besson.

A Million on My Soul a récemment atteint la position de tête du palmarès de la radio NRJ en Russie.

Pourquoi la Russie? «Je ne sais pas. J’ai hâte d’aller les voir pour leur poser la question», répond l’artiste de 28 ans qui vit à Montréal.

À la sortie du film Valerian et la cité des mille planètes, en 2017, la version originale de A Million on My Soul avait aussi obtenu du succès en France, en Iran et en Turquie. Le vidéoclip compte pour sa part près de 27 millions de vues sur YouTube.

Il ne manque plus que le Québec embarque. Alexiane ne cache pas qu’elle a hâte qu’on la découvre à la maison.

«Je trouve ça étrange que ça fonctionne aussi bien dans plein de pays, mais qu’au Québec et au Canada, il n’y a pas tant d’intérêt.»

Parcours pas banal

Le parcours d’Alexiane Silla est pourtant tout sauf banal, tout comme sa pop alternative bien ficelée qu’on peut découvrir sur son microalbum Bad Sounds, paru en juin dernier.

Née d’un père sénégalais et d’une mère québécoise, elle a passé une partie de sa jeunesse à Dakar avant de revenir vivre à Montmagny, puis à Montréal.

Elle a étudié en économie à McGill et en musique à UCLA, en Californie, et, farouchement indépendante, a créé sa propre maison de disque et maison d’édition, Gion.

Elle est la nièce de Luc Besson, mais réfute les allégations de favoritisme concernant l’inclusion de sa chanson dans Valerian.

«Il y a plein de chansons qui sont dans des films et qui n’ont pas 28 millions de vues sur YouTube après. C’est sûr que ça a aidé, mais il fallait que ça passe au comité.»

Carla Bruni

Forte de son succès en Russie et d’une entente internationale avec Sony, Alexiane met actuellement la dernière touche à son premier album, attendu durant la première moitié de 2021 et qu’elle coproduit avec nulle autre que Carla Bruni.

«Elle avait beaucoup aimé A Million on My Soul quand elle l’a entendu dans le film et elle m’a contactée pour me dire qu’elle aimerait entendre d’autres chansons à moi.»

Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde. «Je lui ai envoyé un démo, qu’elle a aimé aussi et elle m’a dit qu’elle aimerait me produire.»

La suite en 2021.