Que faire quand notre logement est mal isolé?

Quelques flocons ont recouvert le Québec. Le mercure descend peu à peu dehors, mais aussi... dans votre appartement !

Et s’il était mal isolé ?

Qui gère le chauffage ?

Vérifiez votre bail pour savoir qui est responsable de chauffer le logement. Si la responsabilité vous revient, sachez que vous ne pouvez pas chauffer de manière abusive. Si c’est votre propriétaire, il doit veiller à ce que la température soit adéquate. Le Tribunal administratif du logement (anciennement la « Régie du logement ») soutient que la température ambiante dans le logement devrait être à un minimum de 21 °C.

Parlez au propriétaire.

Le thermostat affiche une température demandée de 25 °C, mais vous frissonnez toujours ? L’appartement est peut-être mal isolé. Contactez votre propriétaire le plus tôt possible et demandez-lui de régler le problème. Mieux vaut lui donner un délai raisonnable pour remédier à la situation. Si rien n’est fait, vous pouvez lui envoyer une mise en demeure. Si cela ne suffit pas, vous pouvez déposer une demande au Tribunal administratif du logement. Le Tribunal pourra alors forcer le propriétaire à procéder aux travaux requis, diminuer votre loyer temporairement, ou encore résilier votre bail.

Logement glacial : logement impropre à l’habitation ?

Un chauffage inadéquat peut parfois rendre un logement impropre à l’habitation. Votre propriétaire n’a pas le droit de vous offrir un tel logement. Dans un tel cas, vous pouvez donc quitter votre logement en cours de bail. Vous devez aviser votre propriétaire avant de partir, ou dans les 10 jours après votre départ. Un modèle d’avis d’abandon du logement est disponible sur le site web du Tribunal administratif du logement.

Attention : Le propriétaire pourrait contester votre départ devant le Tribunal administratif du logement s’il croit que le logement est propre à l’habitation ou que le mauvais état du logement est de votre faute !