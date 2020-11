Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 17 novembre:

«Deux filles le matin»

En ces temps de pandémie, on parle de deux sujets à la mode: la décoration et la rénovation. Marie-Claude Barrette reçoit des passionnés: la chanteuse Guylaine Tanguay, l’animatrice Marie-Soleil Michon et le chanteur Maxime Landry. La designer Émilie Cerretti se joint au groupe et répond aux questions.

Mardi, 10 h, TVA.

«When Sparks Fly»

Avant de succomber aux charmes du prince Harry, Meghan Markle s’est retrouvée sur les plateaux de cinéma et de télé. Dans cette comédie romantique, elle joue une journaliste qui retourne dans sa petite ville d’origine pour rédiger un papier. Elle y retrouve ce qu’elle aimait et l’homme qui faisait battre son coeur.

Mardi, 13 h, TVA.

«Coyote»

Drame romantique québécois mettant en vedette Patrick Labbé et Mitsou. Chomi est un aspirant réalisateur qui tombe follement amoureux de Coyote, une jeune femme qu’il considère parfaite. Leur fusion est naturelle. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas exactement comme l’avaient souhaité les deux amants, à Pointe-aux-Trembles.

Mardi, 15 h, VRAK.

«Ça ne se demande pas»

L’heure est venue de répondre à une pluie de questions délicates. Des personnes affublées d’une différence faciale (cicatrices, peau brûlée, etc.) se lancent dans l’arène en abordant avec honnêteté la beauté et en donnant leur opinion sur la chirurgie esthétique.

Mardi, 19 h 30, MOI ET CIE.

«Point doc»

Certains les trouvent mignons et les adorent. D’autres les trouvent envahissants et les détestent. Grâce à ce documentaire du «National Geographic», les écureuils prouvent de diverses façons qu’ils sont remplis de ressources pour affronter le monde extérieur. De petites bêtes à la force insoupçonnée.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

«Écrivain public»

Début de la troisième saison, alors que Mathieu (Emmanuel Schwartz) est prêt à publier son premier roman. Or, si les critiques s’extasient à la lecture de l’oeuvre, sa nouvelle patronne Mathilde (Marie-Chantal Perron) ne voit pas d’un bon oeil cette sortie et congédie le jeune homme.

Mardi, 21 h, Unis TV.

«Anomalies humaines au service de la science»

Complexe, le corps humain est le territoire de nombreuses différences. Il fascine autant la science que la médecine. Des exemples? Une jeune fille avec un coeur placé à l’extérieur de sa cage thoracique et un homme capable de retenir sa respiration neuf minutes sous l’eau.

Mardi, 22 h, ICI Explora.