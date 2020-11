REM : les premières voitures dévoilées

Les premières voitures du Réseau express métropolitain (REM) ont été dévoilées au grand public en direct sur Facebook lundi matin.

Pandémie oblige, le public était invité à assister à distance au dévoilement des quatre premières voitures du train léger fabriqué en Inde.

Quelque 2000 spectateurs ont regardé le dévoilement. Des problèmes techniques lors de la webdiffusion sur les réseaux sociaux ont toutefois terni l’annonce. La vidéo en direct a en effet été interrompue à de nombreuses reprises.

Arrivées à la mi-octobre au centre d'entretien principal du REM situé sur la Rive-Sud de Montréal, les voitures présentées lundi circuleront dans les 13 prochains mois sur un tronçon de 3,5 kilomètres entre la station terminale Brossard et Du Quartier afin de vérifier l’ensemble des composantes du futur système automatique.

Il s'agit de la première livraison de la commande placée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à la multinationale française Alstom en 2018 pour la construction de 212 voitures pour la somme d'environ 280 millions $.

Dès la mi-2022, les usagers de la Rive-Sud devraient pouvoir monter à bord du REM et se rendre au centre-ville de Montréal en l'espace de 16 minutes. Une rame sera composée de quatre voitures et pourra accueillir jusqu'à 780 usagers toutes les 2 minutes 30 secondes aux heures de pointe entre Brossard et le centre-ville de Montréal. Deux voitures seront déployées en dehors des heures de pointe toutes les 5 minutes afin d'économiser l’énergie du train 100 % électrique.

En l'espace de 16 minutes, il sera possible pour les résidents de la Rive-Sud d'accéder à la Gare Centrale de Montréal via le train léger qui empruntera le tablier central du pont Samuel-De Champlain.

La semaine dernière, la Caisse a annoncé des retards d'environ six mois dans la construction du premier segment du REM entre Brossard et la Rive-Sud de Montréal qui devait être inauguré à la fin 2021. En plus des retards causés par la pandémie, une détonation imprévue survenue en juillet dans le tunnel du Mont-Royal a forcé l'arrêt des travaux pendant quatre mois, ce qui cause un retard de l'ordre de 12 à 18 mois dans la construction des autres antennes.